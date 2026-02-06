Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна

«Раньше всего потеплеет, на это я очень рассчитываю, на Северном Кавказе и в Крыму. Потому что вообще, в принципе, даже вот по климату, на Северном Кавказе иногда в конце февраля бывают такие окна тепла, когда там даже производят сев холодостойких культур», — рассказала Позднякова.
Она отметила, что хотя в этом году снега в этих районах много, теплая погода все-таки придет в последней декаде февраля и часть снега растает.
«Может быть, март там будет по-настоящему весенним. Но это только про Крым и южное побережье (Северного — ред.) Кавказа», — заключила Позднякова.