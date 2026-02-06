Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна

«Раньше всего потеплеет, на это я очень рассчитываю, на Северном Кавказе и в Крыму. Потому что вообще, в принципе, даже вот по климату, на Северном Кавказе иногда в конце февраля бывают такие окна тепла, когда там даже производят сев холодостойких культур», — рассказала Позднякова.