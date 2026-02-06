Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ранняя весна наступит на Северном Кавказе и в Крыму, где потеплеет уже в последней декаде февраля, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 46% 756 мм рт. ст.
Источник: © РИА Новости

«Раньше всего потеплеет, на это я очень рассчитываю, на Северном Кавказе и в Крыму. Потому что вообще, в принципе, даже вот по климату, на Северном Кавказе иногда в конце февраля бывают такие окна тепла, когда там даже производят сев холодостойких культур», — рассказала Позднякова.

Она отметила, что хотя в этом году снега в этих районах много, теплая погода все-таки придет в последней декаде февраля и часть снега растает.

«Может быть, март там будет по-настоящему весенним. Но это только про Крым и южное побережье (Северного — ред.) Кавказа», — заключила Позднякова.