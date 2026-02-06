76 лет снежного волшебства: в Саппоро стартовал Фестиваль снега, видео

В этом году центральное место на мероприятии заняла снежная реконструкция исторического корпуса Университета Хоккайдо. Ее сделали в честь 150‑летия вуза. Рядом возвели не менее интересные объекты. Скульпторы построили из снега монументальную копию замка Цуруга, гигантскую фигуру скаковой лошади — символа региона.