76 лет снежного волшебства: в Саппоро стартовал Фестиваль снега, видео

Праздник организуют в административном центре острова Хоккайдо 76‑й раз подряд. Это одно из самых долгожданных и зрелищных зимних событий Японии.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Фестиваль снега Саппоро 2026 в Японии
Источник: Reuters

В качестве главной локации для проведения праздника выбрали парк Одори. Там развернули выставку снежных и ледяных композиций. Об этом сообщили на портале Japan Times.

В этом году центральное место на мероприятии заняла снежная реконструкция исторического корпуса Университета Хоккайдо. Ее сделали в честь 150‑летия вуза. Рядом возвели не менее интересные объекты. Скульпторы построили из снега монументальную копию замка Цуруга, гигантскую фигуру скаковой лошади — символа региона.

В фестивале приняли участие и россияне. Они сняли видео — показали, как создаются снежные шедевры.

Помимо классических снежных фигур, организаторы мероприятия предложили гостям современное искусство с экспериментальными инсталляциями. В отдельной зоне подготовили экспозиции, которые посвятили региональной культуре. Особое место выделили для корпоративных проектов ведущих японских брендов.

Всего на выставке представили несколько десятков крупных снежных объектов и около 60 средних и малых скульптур. Специалисты порекомендовали смотреть композиции в вечернее время: их подсвечивают, устраивают световые шоу.

Для мастеров организовали конкурсы резчиков по льду и мастер-классы. Для любителей активного отдыха запустили зимние развлечения: керлинг, катание с горок, полеты на воздушном шаре.

Фестиваль снега продлится до 11 февраля. Однако гостей предупредили, что на Хоккайдо сохраняются перебои в железнодорожном сообщении из‑за рекордных снегопадов. Организаторы рекомендовали заранее проверять расписание транспорта перед поездкой.