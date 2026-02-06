Прогнозы погоды начнут составлять по-новому

Специалисты после проведенного исследования обосновали преимущество вероятностных прогнозов, которые учитывают неизбежную неопределенность атмосферных процессов. Подробности сообщили в издании Met Office.
Суть инновации — в отказе от единственного детерминированного сценария, к которому привыкли на телевидении. Вместо этого метеорологи предлагают запустить десятки симуляций — от 20 до 50 — с разными начальными условиями.
Такой метод выявит спектр возможных исходов. Будут учтены даже незначительные изменения в начальных сведениях, которые приведут к кардинально разным результатам, особенно на длительных временных отрезках.
Синоптики объяснили суть метода на простом примере. Фраза «вероятность дождя — 70%» означает, что в аналогичных синоптических условиях осадки шли в семи из 10 случаев.
Подобная формулировка уже распространена в мобильных приложениях и на веб‑платформах. Помогает пользователям самим оценивать риски. Благодаря этому легче принять решение, например запланировать поездку на природу или поехать на работу на транспорте, а не пешком.
Впервые Метеорологическое бюро применило подобные ансамблевые прогнозы для месячного планирования в 1986 году. С тех пор метод совершенствовался для анализа краткосрочных атмосферных сценариев. Теперь его стали внедрять в практику.