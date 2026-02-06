Ричмонд
Второй шторм текущего года добрался до Филиппин: видео

В Юго‑Восточной Азии активизировался тайфун, которому дали имя «Пенха». Находится в 800 километрах от акватории Южно‑Китайского моря.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Шторм «Пенха» на Филиппинах 6 февраля 2026
Источник: Freepik

«Пенха» стал вторым по счету штормом в северо‑западной части Тихого океана в 2026 году. Скорость ветра в эпицентре вихря достигла восьми баллов. Об этом сообщили в издании Baotintuc.

Шторм вызвал сильные осадки на Филиппинах, которые привели к наводнению в Илигане. Очевидцы выложили в Сеть видео, как по городским улицам текут реки.

В провинции Северный Ланао стихия затопила жилые дома и постройки. Уровень воды местами дошел до второго этажа зданий.

Согласно прогнозу местного метеобюро, в ближайшие сутки шторм уйдет на запад в Восточное море. При этом сила пойдет на убыль. Ожидается, что «Пенха» ослабнет до тропической депрессии или даже ниже.

Основной причиной потери сил станет встреча с холодными потоками. Они пройдут с 7 по 9 февраля через Южно‑Китайское море. Затем тайфун встретится с еще одним фронтом.

Из‑за столкновения с двумя холодными воздушными массами «Пенха» утратит силу. Непогода сохранится только на юге Южно‑Китайского моря.

Специалисты также дали общий прогноз на 2026 год. По оценке, в Восточном море сформируется примерно 10 тайфунов. Это меньше, чем в прошлом сезоне. Даже в пик активности — с августа по декабрь — нтенсивность, вероятно, будет ниже прошлогодней.