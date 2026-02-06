Новая волна морозов подходит к России

Арктический воздух прорвется к Причерноморью. В Краснодаре сегодня погода вернется в норму. В субботу и воскресенье там ожидается +9−11 °С, а в понедельник температура упадет до +2 °С. Пойдет дождь, затем — мокрый снег. Ко вторнику, 10 февраля, столбик термометра опустится до −1 °С.