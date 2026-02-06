Новая волна морозов подходит к России

Европейская Россия также попадет под влияние тепла. Лучше всего изменения будут видны на юге. В Причерноморье термометр покажет от +5 °С до +10 °С.
В западной части Русской равнины значения повысятся до −7 °С. На востоке аномальные морозы удержатся: там ожидается от −11 °С до −16 °С в дневные часы.
В субботу, 7 февраля, на территорию России ворвется циклон. Первыми влияние почувствуют жители Русской равнины. В центральную часть принесет снег: выпадет от 10 до 15 миллиметров осадков. На севере и в средней полосе прогнозируют снегопады, на юге — дожди. В Придонье и Черноземье существует риск образования гололеда.
Теплый циклон к концу выходных вытеснит новый морозный антициклон. Похолодает на берегу Волги. С понедельника, 9 февраля, над Русской равниной облака начнут рассеиваться, температура — падать.
Арктический воздух прорвется к Причерноморью. В Краснодаре сегодня погода вернется в норму. В субботу и воскресенье там ожидается +9−11 °С, а в понедельник температура упадет до +2 °С. Пойдет дождь, затем — мокрый снег. Ко вторнику, 10 февраля, столбик термометра опустится до −1 °С.