Новая волна морозов подходит к России

В Центральной России повышение температуры будет временным. Новая волна холодов придет на следующей неделе.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Погода в России 6–10 февраля 2026
Источник: Unsplash

В выходные в Москве пройдет небольшой снег. Температурный фон вернется в привычное русло. В регионе обещают от −8 °С до −11 °С. Но к вечеру воскресенья, 8 февраля, столица вновь почувствует морозное дыхание. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

Европейская Россия также попадет под влияние тепла. Лучше всего изменения будут видны на юге. В Причерноморье термометр покажет от +5 °С до +10 °С.

В западной части Русской равнины значения повысятся до −7 °С. На востоке аномальные морозы удержатся: там ожидается от −11 °С до −16 °С в дневные часы.

В субботу, 7 февраля, на территорию России ворвется циклон. Первыми влияние почувствуют жители Русской равнины. В центральную часть принесет снег: выпадет от 10 до 15 миллиметров осадков. На севере и в средней полосе прогнозируют снегопады, на юге — дожди. В Придонье и Черноземье существует риск образования гололеда.

Теплый циклон к концу выходных вытеснит новый морозный антициклон. Похолодает на берегу Волги. С понедельника, 9 февраля, над Русской равниной облака начнут рассеиваться, температура — падать.

Арктический воздух прорвется к Причерноморью. В Краснодаре сегодня погода вернется в норму. В субботу и воскресенье там ожидается +9−11 °С, а в понедельник температура упадет до +2 °С. Пойдет дождь, затем — мокрый снег. Ко вторнику, 10 февраля, столбик термометра опустится до −1 °С.