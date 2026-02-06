Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Здания в Японии не выдержали натиск снегопадов — сложились: видео

Мощные осадки пришли на север страны и побережье Японского моря 20 января. Помимо человеческих жертв, стихия нанесла материальный урон.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -8° 2 м/с 79% 754 мм рт. ст. -1°

По сведениям Пожарного и спасательного управления страны, снегопад в Японии стал причиной 38 смертей. Об этом написали в издании News.

Больше всего погибших зарегистрировали в префектуре Ниигата: власти сообщили о 14 людях. В Аките снегопад привел к семи летальным исходам, в Ямагате — к пяти.

Потери также зафиксировали на Хоккайдо и в префектуре Аомори — по четыре человека в каждом районе. Сообщается о единичных летальных случаях в Нагано, Симанэ, Иватэ и Киото.

Сильные осадки привели к разрушению нескольких жилых домов. Тяжелый снег обрушил кровли, повредил стены и оконные конструкции, оставил жителей без крова.

Общее количество пострадавших в Японии составило 413 человек. У 142 людей отметили серьезные травмы и обморожение.

К борьбе с последствиями стихийного бедствия привлекли армейские подразделения. Местные власти обратились к населению с призывом проявлять повышенную осторожность на улицах и по возможности избегать выхода из дома без необходимости.

Синоптики пока не могут точно спрогнозировать, когда завершится непогода. Ситуация остается напряженной: накопленные снежные массы продолжают создавать угрозу обрушений и затрудняют работу спасательных служб.