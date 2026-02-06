Здания в Японии не выдержали натиск снегопадов — сложились: видео

По сведениям Пожарного и спасательного управления страны, снегопад в Японии стал причиной 38 смертей. Об этом написали в издании News.
Больше всего погибших зарегистрировали в префектуре Ниигата: власти сообщили о 14 людях. В Аките снегопад привел к семи летальным исходам, в Ямагате — к пяти.
Потери также зафиксировали на Хоккайдо и в префектуре Аомори — по четыре человека в каждом районе. Сообщается о единичных летальных случаях в Нагано, Симанэ, Иватэ и Киото.
Сильные осадки привели к разрушению нескольких жилых домов. Тяжелый снег обрушил кровли, повредил стены и оконные конструкции, оставил жителей без крова.
К борьбе с последствиями стихийного бедствия привлекли армейские подразделения. Местные власти обратились к населению с призывом проявлять повышенную осторожность на улицах и по возможности избегать выхода из дома без необходимости.
Синоптики пока не могут точно спрогнозировать, когда завершится непогода. Ситуация остается напряженной: накопленные снежные массы продолжают создавать угрозу обрушений и затрудняют работу спасательных служб.