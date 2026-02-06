Мощный взрыв зафиксировали на обратной стороне Солнца

В пятницу, 6 февраля, представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили о новом взрыве. Его зафиксировали на невидимой стороне солнечного диска.
Согласно прогнозу, событие не повлияет на планету. Источником выброса стала область, которая сформировалась на светиле неделю назад. Вероятнее всего, когда активный центр покажется на видимой части звезды, он уменьшится или полностью распадется.
С Земли под наблюдение попадает область 4366, которая стала причиной последних возмущений магнитосферы. Эксперты объяснили, что есть два варианта развития событий. Первый предполагает мощный выброс всей накопленной энергии и дальнейший распад. Второй — тихое затухание без вспышек.
Зона 4366 — одна из самых мощных за последние 26 лет. По состоянию на 6 февраля занимает вторую строку и отстает от лидера на один выброс. Всего локация выпустила энергетический заряд 63 раза.
Ученые отметили, что активность центра снизилась вчера, 5 февраля, около 22:00 по московскому времени. Он перестал производить вспышки. Все последующие события зарегистрировали из других областей на Солнце.