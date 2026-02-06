Страны оказались в тупике в борьбе с глобальным потеплением

Эксперты из США и Бельгии предложили выход — перестать зацикливаться на температуре и вместо этого следить за тем, как быстро страны переходят на чистую энергетику. Об этом сообщили в издании «Коммерсантъ» со ссылкой на журнал Nature.
По мнению исследователей, такой подход даст несколько преимуществ.
- Будет проще понять, кто из стран двигается вперед в борьбе с изменением климата.
- Снизится сопротивление политиков, которые боятся быстрых перемен в энергетике.
- Появится возможность сравнивать успехи государств.
Однако такую идею поддержали не все. Некоторые эксперты считают, что отказ от цели полтора градуса разрушит мировую климатическую повестку. Именно эта цифра держит вместе страны, которые пытаются остановить глобальное потепление.
В России новую идею не поддержали. В Минэкономики объяснили, что проблема скрывается не в отсутствии правильного измерителя, а в реальных препятствиях. Например, нарушены цепочки поставок, присутствуют торговые и технологические конфликты, раздробленность финансовых рынков, санкции, нехватка денег на зеленый переход в бедных странах.
Помимо этого, новый показатель может оказаться неточным. Например, укажет на прогресс, если экономика просто замедлится или в каком‑то регионе закроются заводы. Главный риск в том, что смена ориентиров отвлечет от борьбы с изменением климата. Если страны потеряют общую цель, станет сложнее договариваться и действовать сообща.