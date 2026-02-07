Число жертв снегопадов в Японии достигло 45 человек

Отмечается, что погибшие были из 10 префектур Японии: Ниигата (17 летальных исходов), Акита (восемь), Хоккайдо, Ямагата и Аомори (по пять), Нагано, Симанэ, Иватэ, Фукуи и Киото (по одному).
Среди пострадавших 187 жителей Японии получили серьезные травмы, 353 — незначительные повреждения.
4 февраля сообщалось о 35 погибших жителях Японии из-за мощного снегопада. По данным информагентства, 12 смертей было зарегистрировано в префектуре Ниигата, рисоводческом регионе на севере Японии, среди погибших оказался мужчина в возрасте около 50 лет, его нашли без сознания на крыше своего дома в городе Уонума.