Число жертв снегопадов в Японии достигло 45 человек

4 февраля сообщалось о 35 погибших жителях Японии из-за мощного снегопада. По данным информагентства, 12 смертей было зарегистрировано в префектуре Ниигата, рисоводческом регионе на севере Японии, среди погибших оказался мужчина в возрасте около 50 лет, его нашли без сознания на крыше своего дома в городе Уонума.