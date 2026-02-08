У берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,5

По его данным, эпицентр находился в 90 км к востоку от города Гуантанамо с населением около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
ГАВАНА, 8 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи Кубы. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 90 км к востоку от города Гуантанамо с населением около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.