Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Арктический фронт на неделе захватит один из округов России

Южную часть страны накроет холодный фронт. Арктические воздушные массы начнут терять силу во второй половине периода.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -9° 3 м/с 52% 767 мм рт. ст. -5°
Погода в России с 9 по 15 февраля 2026
Источник: Unsplash

Ко вторнику, 10 февраля, в Причерноморье ожидается похолодание. Но уже в пятницу, 13 февраля, температурный фон вернется в прежнее русло. В Крыму и Краснодарском крае потеплеет до +8−13 °С. В низовьях Волги и Дона обещают от нуля до +5 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

Средняя Волга попадет под влияние снежных облаков в начале и конце недели. В первой половине периода прогнозируют от −10 °С до −15 °С. К выходным температурный фон поднимется от −4 °С до −9 °С.

В начале недели на Северо-Западе пройдет снег, ожидается умеренная прохлада от −6 °С до −11 °С. В середине периода в северных и восточных районах подморозит до −15 °С. На Юго-Запад, наоборот, прорвется теплый воздух. Днем термометр покажет от нуля до −5 °С.

Центральную часть страны накроет антициклон — вероятность осадков понизится. Температура установится от −7 °С до −12 °С. К концу рабочей недели пойдет небольшой снег, в пятницу возможны дожди и потепление до +3 °С.

На Урал неделя принесет морозы. Во вторник там похолодает до −16 °С. Ситуация наладится только к выходным: столбик термометра поднимется на четыре-шесть градусов.

Потепление на неделе прогнозируют на юге Сибири. К среде, 11 февраля, возможна оттепель, однако к четвергу, 12 февраля, ожидается резкое падение значений: придет арктический вихрь. Дневная температура вновь опустится от −10 °С до −15 °С.

Дальний Восток на неделе порадуют солнце и тепло. В Приамурье днем прогнозируют от −7 °С до −12 °С, в Приморье — от нуля до −5 °С. К выходным не исключена оттепель в прибрежной зоне.