Арктический фронт на неделе захватит один из округов России

Ко вторнику, 10 февраля, в Причерноморье ожидается похолодание. Но уже в пятницу, 13 февраля, температурный фон вернется в прежнее русло. В Крыму и Краснодарском крае потеплеет до +8−13 °С. В низовьях Волги и Дона обещают от нуля до +5 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».