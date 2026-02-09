Арктический фронт на неделе захватит один из округов России

Ко вторнику, 10 февраля, в Причерноморье ожидается похолодание. Но уже в пятницу, 13 февраля, температурный фон вернется в прежнее русло. В Крыму и Краснодарском крае потеплеет до +8−13 °С. В низовьях Волги и Дона обещают от нуля до +5 °С. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Средняя Волга попадет под влияние снежных облаков в начале и конце недели. В первой половине периода прогнозируют от −10 °С до −15 °С. К выходным температурный фон поднимется от −4 °С до −9 °С.
В начале недели на Северо-Западе пройдет снег, ожидается умеренная прохлада от −6 °С до −11 °С. В середине периода в северных и восточных районах подморозит до −15 °С. На Юго-Запад, наоборот, прорвется теплый воздух. Днем термометр покажет от нуля до −5 °С.
Центральную часть страны накроет антициклон — вероятность осадков понизится. Температура установится от −7 °С до −12 °С. К концу рабочей недели пойдет небольшой снег, в пятницу возможны дожди и потепление до +3 °С.
На Урал неделя принесет морозы. Во вторник там похолодает до −16 °С. Ситуация наладится только к выходным: столбик термометра поднимется на четыре-шесть градусов.
Потепление на неделе прогнозируют на юге Сибири. К среде, 11 февраля, возможна оттепель, однако к четвергу, 12 февраля, ожидается резкое падение значений: придет арктический вихрь. Дневная температура вновь опустится от −10 °С до −15 °С.
Дальний Восток на неделе порадуют солнце и тепло. В Приамурье днем прогнозируют от −7 °С до −12 °С, в Приморье — от нуля до −5 °С. К выходным не исключена оттепель в прибрежной зоне.