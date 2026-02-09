Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Стало известно, когда начнется оттепель в Центральной России

В начале текущей недели погода будет зависеть от скандинавского циклона. Ожидаются умеренные морозы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -9° 3 м/с 52% 767 мм рт. ст. -5°
Погода в Центральной России с 9 по 15 февраля 2026
Источник: РИА "Новости"

Холодный воздух продержится над Центральной Россией до середины недели, затем фронт сместится на юг страны. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

Согласно прогнозу, вероятность осадков останется низкой. Толщина снежного покрова начнет уменьшаться. Например, в Москве высота сугробов изменится с 48 до 36 сантиметров.

Пик холодов на неделе выпадет на среду, 11 февраля. В Москве в этот день температурный фон опустится до −19 °С. С четверга, 12 февраля, ситуация начнет меняться. Синоптики прогнозируют повышение дневных значений до +1−2 °С — наступит первая в этом году оттепель.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, что в середине февраля часто фиксируют смену погоды. Даже народные приметы указывают на такое явление. 15 февраля в древние времена отмечали Сретение. Люди верили, что в этот период зима уступает место весне.

Татьяна Позднякова рассказала, что синоптики в XXI веке часто в середине февраля фиксировали оттепель. В 2014 году температура в Москве дошла до +3,1 °С. Причем нередко происходил резкий скачок показателей. Например, в 2012-м 14 февраля термометр показывал −24,7 °С, а 15 февраля — −3,5 °С.

Синоптики отметили, что аномальные морозы в этом сезоне длятся дольше обычного. Пришли в Центральную Россию 23 января и удерживаются до сих пор. Отклонение от нормы составляет около четырех градусов.