Стало известно, когда начнется оттепель в Центральной России

Пик холодов на неделе выпадет на среду, 11 февраля. В Москве в этот день температурный фон опустится до −19 °С. С четверга, 12 февраля, ситуация начнет меняться. Синоптики прогнозируют повышение дневных значений до +1−2 °С — наступит первая в этом году оттепель.