Балтийское море потеряло почти 300 кубических километров воды

Согласно сведениям Института исследований Балтийского моря имени Лейбница, уровень воды в Балтийском море за все годы наблюдений упал до критической отметки. Об этом сообщили в издании «Метеовести» со ссылкой на компанию Deutsche Welle.
С 1886 года водоем уменьшился на 67,4 сантиметра. В абсолютных величинах это указало на потерю объема почти 275 кубических километров жидкости.
К резкому снижению уровня привел сильный ветер, который дул в регионе с начала текущего года. Ситуацию усугубила сама специфика Балтики. Море связано с Мировым океаном только через узкие проливы. Благодаря этому ветру удалось вытолкнуть водные массы из водоема и нарушить привычный баланс.
Однако ученые объяснили, что ситуация неоднозначна. По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе уход теплых малосоленых вод откроет путь для притока более холодных и насыщенных кислородом масс из Северного моря. Это благотворно скажется на экосистеме. Ожидается, что снизится концентрация патогенных микроорганизмов, водоросли будут меньше цвести, улучшатся условия для рыб.
Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от атмосферных процессов. При условии, что циркуляция вод вернется к устойчивому режиму, эффект окажется положительным.