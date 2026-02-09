Балтийское море потеряло почти 300 кубических километров воды

Однако ученые объяснили, что ситуация неоднозначна. По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе уход теплых малосоленых вод откроет путь для притока более холодных и насыщенных кислородом масс из Северного моря. Это благотворно скажется на экосистеме. Ожидается, что снизится концентрация патогенных микроорганизмов, водоросли будут меньше цвести, улучшатся условия для рыб.