Прогнозы относительно ледника Судного дня оказались ошибочными

Ученые сообщили, что ледник стал терять объем быстрее, чем предполагали расчеты. Каждое поднятие Мирового океана на один сантиметр ставит под угрозу жизни примерно шести миллионов человек. Чтобы снизить риски, эксперты предложили перекрыть поступление теплой воды к объекту.