Прогнозы относительно ледника Судного дня оказались ошибочными

Ледник Туэйтса располагается в Западной Антарктиде. В случае его полного таяния — 190 000 квадратных километров льда — уровень воды в Мировом океане поднимется на 65 сантиметров. О последствиях и мерах борьбы с угрозой рассказали в издании Naked Science.
Ученые сообщили, что ледник стал терять объем быстрее, чем предполагали расчеты. Каждое поднятие Мирового океана на один сантиметр ставит под угрозу жизни примерно шести миллионов человек. Чтобы снизить риски, эксперты предложили перекрыть поступление теплой воды к объекту.
На разработку проекта защитного барьера в среднем потребуется три года. Конструкция будет иметь высоту около 150 метров и длину примерно 80 километров. Сооружение закрепят на морском дне. Такая подводная штора перекроет доступ теплых потоков.
В разработке примут участие представители восьми университетов. За три года эксперты подберут наиболее эффективную схему конструкции и оптимальные материалы. Также планируются испытания прототипного сооружения.
Предполагается, что такой метод поможет замедлить таяние ледника Туэйтса и снизить риски. Согласно последним сведениям, каждый год его доля в поднятии уровня воды в Мировом океане составляет около четырех процентов.
Напомним, что ранее ученые оценили возможные последствия таяния ледника Судного дня для России.