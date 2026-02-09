Ричмонд
В Колумбии из-за наводнения пострадали десятки тысяч человек: видео

Сильные дожди спровоцировали целую череду природных бедствий. Страну охватили наводнения, которые вызвали оползни.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В начале 2026 года в большинстве регионов Колумбии объем выпавшей влаги превзошел норму на 64%. Сильнее всего пострадали север, центр и запад страны. Об этом сообщили в издании ReliefWeb.

Природная стихия затронула Боготу, столицу Колумбии. 14 из 20 городских районов оказались под толщей воды. Стихия повалила деревья и нарушила транспортное сообщение.

На Карибском побережье бедствия оказались еще более разрушительными. В Картахене-де-Индиас ливни в минувшие выходные сопровождались трехметровыми волнами и штормовым ветром. Потоки разгонялись от 46 до 55 километров в час. Это стало причиной затопления дорог и массового отключения электроэнергии.

Людям пришлось передвигаться на лодках. В некоторых местах вода поднялась на несколько метров.

Тяжелая обстановка сложилась в департаменте Ла‑Гуахира. В Риоаче под водой оказались свыше 30 районов, а общее число пострадавших достигло 20 000 жителей. В соседнем департаменте Кордова власти ввели чрезвычайное положение. Там от непогоды пострадали более 13 000 человек.

Стихия затронула Андский район, Тихоокеанское побережье и Амазонию. Власти сообщили, что службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Все силы бросили на борьбу со стихией и оказание помощи пострадавшим.

Ранее рассказали, к каким последствиям привело наводнение в Марокко.