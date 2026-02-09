В Колумбии из-за наводнения пострадали десятки тысяч человек: видео

На Карибском побережье бедствия оказались еще более разрушительными. В Картахене-де-Индиас ливни в минувшие выходные сопровождались трехметровыми волнами и штормовым ветром. Потоки разгонялись от 46 до 55 километров в час. Это стало причиной затопления дорог и массового отключения электроэнергии.