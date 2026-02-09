В Колумбии из-за наводнения пострадали десятки тысяч человек: видео

В начале 2026 года в большинстве регионов Колумбии объем выпавшей влаги превзошел норму на 64%. Сильнее всего пострадали север, центр и запад страны. Об этом сообщили в издании ReliefWeb.
Природная стихия затронула Боготу, столицу Колумбии. 14 из 20 городских районов оказались под толщей воды. Стихия повалила деревья и нарушила транспортное сообщение.
На Карибском побережье бедствия оказались еще более разрушительными. В Картахене-де-Индиас ливни в минувшие выходные сопровождались трехметровыми волнами и штормовым ветром. Потоки разгонялись от 46 до 55 километров в час. Это стало причиной затопления дорог и массового отключения электроэнергии.
Тяжелая обстановка сложилась в департаменте Ла‑Гуахира. В Риоаче под водой оказались свыше 30 районов, а общее число пострадавших достигло 20 000 жителей. В соседнем департаменте Кордова власти ввели чрезвычайное положение. Там от непогоды пострадали более 13 000 человек.
Стихия затронула Андский район, Тихоокеанское побережье и Амазонию. Власти сообщили, что службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Все силы бросили на борьбу со стихией и оказание помощи пострадавшим.
