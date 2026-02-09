Ричмонд
2027 год станет самым жарким за всю историю наблюдений

Климатологи предупредили о возможной активизации явления Эль‑Ниньо в Тихом океане, которое может привести к скачку глобальных температур.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Ученые спрогнозировали рекордную жару на Земле в 2027 году
Источник: Freepik

По оценкам экспертов, 2027 год способен превзойти по тепловым показателям последние три периода, которые уже вошли в историю как самые жаркие. Прогноз составили представители американского и австралийского метеорологических центров. Об этом написали в издании The Guardian.

Специалисты подчеркнули: пока речь идет только о моделях с высокой степенью неопределенности.

Эксперты объяснили, что причиной возможного потепления могут стать поверхностные воды в восточной части экватории Тихого океана. Явление известно как южная осцилляция и способно запустить цепочку экстремальных погодных событий по всей планете.

В Австралии, например, Эль‑Ниньо приносит засухи и аномальную жару. Другие страны сталкиваются с наводнениями и штормами.

Климатологи зафиксировали первые предвестники этого явления — скопление теплой воды в западной тропической зоне Тихого океана. При ослаблении ветра эти массы могут сместиться к берегам Южной Америки — произойдет подъем глобальной температуры.

При этом эксперты предупредили, что оценка носит предположительный характер и сравнили прогноз с подбрасыванием монеты. Вероятность развития Эль‑Ниньо или сохранения нейтральных условий составляет примерно 50% на 50%.

Если явление все же сформируется, то пик придется на период с ноября 2026-го по январь 2027 года. По прогнозу, подобное развитие событий может добавить к глобальным температурам около 0,12 градуса. Тогда 2027 год окажется рекордно жарким.

Ранее климатологи рассказали, как Ла-Нинья повлияет на погоду весной 2026-го.