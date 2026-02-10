Назван снежный лидер среди городов Европейской России

Синоптики зафиксировали самые большие сугробы в Европейской России: высота составила 124 сантиметра. Такой снежный покров сформировался в Саранске Республики Мордовия. Об этом рассказал в Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Эксперт отметил, что за минувшие дни февраля в регионе зарегистрировали около 125% месячной нормы осадков. Количество выпавшего снега в первую декаду составило 35,9 миллиметра.
В среднем в Саранске февральские сугробы достигают 47−49 сантиметров. Максимальную высоту 10 февраля отметили в 1999 году: тогда толщина покрова приблизилась к 88 сантиметрам.
Также в лидерах по заснеженности оказались Тамбов, Пенза, Нижний Новгород, Киров. В число рекордсменов вошли Чувашская и Удмуртская республики. Высокие сугробы зафиксировали в Перми и Марий Эл. В этих регионах толщина снежного покрова превысила 80-сантиметровую отметку. Местами значения приблизились к климатическим рекордам.
Согласно прогнозу синоптиков, снегопады повторятся. Но к сильному увеличению снежного покрова не приведут. К выходным в средние широты придет оттепель. Осадки будут иметь смешанный вид. Под тяжестью собственного веса сугробы уменьшат высоту. На смену потеплению придет новая холодная волна, пойдет снег.
Напомним, что в Москве высота сугробов уменьшилась до 48 сантиметров.