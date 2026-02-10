Назван снежный лидер среди городов Европейской России

Также в лидерах по заснеженности оказались Тамбов, Пенза, Нижний Новгород, Киров. В число рекордсменов вошли Чувашская и Удмуртская республики. Высокие сугробы зафиксировали в Перми и Марий Эл. В этих регионах толщина снежного покрова превысила 80-сантиметровую отметку. Местами значения приблизились к климатическим рекордам.