Январь установил новый рекорд по числу магнитных бурь

Начало года выдалось насыщенным. По прогнозам, текущий сезон станет одним из самых ярких в десятилетии.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Рекордное число магнитных бурь в январе 2026
Ученые подвели итоги января: магнитные бури наблюдали в 10 из 31 дня. Такое значение стало рекордным в 25-м солнечном цикле. Кроме того, последний раз подобную активность фиксировали в сентябре 2017 года. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Главными источниками геомагнитных возмущений магнитосферы стали корональные дыры. Исключение составило событие, которое длилось с 19 по 21 января. Его вызвало плазменное облако, пришедшее с Солнца после выброса за день до этого.

Февраль пока проигрывает по показателям январю. В первой декаде произошла только одна магнитная буря и положила конец сильному геомагнитному всплеску. Одновременно с этим событием на светиле прямо напротив земного шара отметили крупные выбросы плазмы. Однако на планету они практически не повлияли.

Согласно долгосрочному прогнозу, ситуацию в феврале могут снова изменить корональные дыры. Вскоре они выйдут на видимую часть Солнца.

Во вторник, 10 февраля, сохранится спокойная геомагнитная ситуация. Вероятность небольших возмущений останется. По словам ученых, вспышечная активность продолжит спадать. Активная область 4366 двигается к краю солнечного диска и вскоре скроется на обратной стороне.