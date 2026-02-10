Январь установил новый рекорд по числу магнитных бурь

Февраль пока проигрывает по показателям январю. В первой декаде произошла только одна магнитная буря и положила конец сильному геомагнитному всплеску. Одновременно с этим событием на светиле прямо напротив земного шара отметили крупные выбросы плазмы. Однако на планету они практически не повлияли.