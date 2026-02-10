Активная область 4341 на Солнце прекратила существование

Предположительно, схожая судьба сложится у области 4366, которая сейчас приближается к краю Солнца. Через два дня ее нельзя будет разглядеть с Земли. Эксперты предполагают, что через две недели, которые она проведет на обратной стороне светила, темные пятна распадутся.