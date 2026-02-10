Активная область 4341 на Солнце прекратила существование

Ранее активная зона 4341 стала источником крупнейшего геомагнитного шторма в текущем году и вызвала магнитную бурю, которой присвоили уровень G4.66. Событие длилось с 19 по 21 января. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
После появления центра 4341 на видимой стороне солнечного диска от него не осталось ни одного темного пятна. Зрительно видны лишь небольшие остатки минувшей мощи.
Ученые отметили, что зона стала полностью безопасной — Земле не угрожает. Вероятность возникновения новых выбросов исключается.
Предположительно, схожая судьба сложится у области 4366, которая сейчас приближается к краю Солнца. Через два дня ее нельзя будет разглядеть с Земли. Эксперты предполагают, что через две недели, которые она проведет на обратной стороне светила, темные пятна распадутся.
Напомним, что эта локация привела в начале февраля к шести вспышкам Х-уровня. Сейчас ее активность упала до минимума. Кроме того, вторая волна деятельности зоны 4366 оказалась значительно ниже первой. Перерыв между ними был три дня.
Согласно прогнозу, вывести из равновесия геомагнитное поле Земли смогут корональные дыры.