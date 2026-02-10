В Самаре выросла гора из тысячи сосулек: видео и фото

Молодецкий курган — один из знаковых ландшафтных объектов Самарской области. Располагается на территории национального парка «Самарская Лука». Скалистая возвышенность служит естественной смотровой площадкой, с которой открывается панорамный вид на Волгу. Высота — 242 метра над уровнем моря.
В морозные дни на выступах скалы начинают нарастать ледяные кристаллы. При последующих оттепелях вода стекает по камням и замерзает — образуются многометровые сосульки. В солнечную погоду красиво переливаются, напоминая хрусталь.
Туристы смогли запечатлеть это природное явление, а затем выложили фотографии в Сеть. На них массивные сосульки превратили склоны в ледяное царство. Местные жители отмечают, что интерес к феномену не угасает уже несколько лет.
Сосульки образуются благодаря уникальным геологии и микроклимату Молодецкого кургана. Пористые известняковые скалы хорошо удерживают влагу. Крутые склоны служат естественной опорой для нарастания льда, а близость Волги обеспечивает высокую влажность воздуха, особенно при замерзании реки.
