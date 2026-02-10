Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Самаре выросла гора из тысячи сосулек: видео и фото

По словам местных жителей, подобное явление можно наблюдать почти каждый год. Особенно в период резких перепадов температуры.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 38% 761 мм рт. ст. +3°
Гора из сосулек в Самаре в феврале 2026

Молодецкий курган — один из знаковых ландшафтных объектов Самарской области. Располагается на территории национального парка «Самарская Лука». Скалистая возвышенность служит естественной смотровой площадкой, с которой открывается панорамный вид на Волгу. Высота — 242 метра над уровнем моря.

В морозные дни на выступах скалы начинают нарастать ледяные кристаллы. При последующих оттепелях вода стекает по камням и замерзает — образуются многометровые сосульки. В солнечную погоду красиво переливаются, напоминая хрусталь.

Туристы смогли запечатлеть это природное явление, а затем выложили фотографии в Сеть. На них массивные сосульки превратили склоны в ледяное царство. Местные жители отмечают, что интерес к феномену не угасает уже несколько лет.

Сосульки образуются благодаря уникальным геологии и микроклимату Молодецкого кургана. Пористые известняковые скалы хорошо удерживают влагу. Крутые склоны служат естественной опорой для нарастания льда, а близость Волги обеспечивает высокую влажность воздуха, особенно при замерзании реки.

При посещении объекта в период активного обледенения стоит соблюдать осторожность — не подходить близко к свисающим ледяным массивам.

Также необычные фотографии удалось сделать туристам в Японии.