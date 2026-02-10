Астроном Богачёв назвал 2026 год самым геомагнитно-активным за десять лет

«У нас то рекордный радиационный шторм и буря в январе, потом две недели полной тишины, когда все показатели на дне, потом вдруг вспышка X8.1 и ещё один рекорд уже по вспышкам», — заявил эксперт в беседе с сайтом kp.ru.
По словам специалиста, только в январе число дней с магнитными бурями составило десять, что даёт основание предполагать, что 2026 год будет геомагнитно-активным.
Ранее старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал мощные всплески солнечной активности в 2026 году.