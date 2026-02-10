Ричмонд
Астроном Богачёв назвал 2026 год самым геомагнитно-активным за десять лет

Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв рассказал, 2026 год может стать самым геомагнитно-активным за последние десять лет.

Источник: amic.ru

«У нас то рекордный радиационный шторм и буря в январе, потом две недели полной тишины, когда все показатели на дне, потом вдруг вспышка X8.1 и ещё один рекорд уже по вспышкам», — заявил эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По словам специалиста, только в январе число дней с магнитными бурями составило десять, что даёт основание предполагать, что 2026 год будет геомагнитно-активным.

Ранее старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал мощные всплески солнечной активности в 2026 году.