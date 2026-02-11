Синоптики назвали регионы России, куда в среду пробьется тепло

В Тикси сегодня ожидается −23 °С, в Верхоянске — −30 °С, в Мирном — −21 °С, в Магадане — −12 °С, в Чите — −9 °С. Во Владивостоке термометр покажет −4 °С, в Хабаровске — −7 °С, в Благовещенске — −6 °С, в Южно-Сахалинске — −4 °С.