Синоптики назвали регионы России, куда в среду пробьется тепло

В среду, 11 февраля, морозы окрепнут на Амуре. У Байкала температурный фон будет повышаться: скажутся отголоски аномального тепла на востоке Сибири.
В Тикси сегодня ожидается −23 °С, в Верхоянске — −30 °С, в Мирном — −21 °С, в Магадане — −12 °С, в Чите — −9 °С. Во Владивостоке термометр покажет −4 °С, в Хабаровске — −7 °С, в Благовещенске — −6 °С, в Южно-Сахалинске — −4 °С.
Восточную часть Сибири захватит теплый воздух. В Красноярске сегодня температура повысится до +5 °С. Завтра снова подморозит — на дорогах обещают каток. В Иркутске — −2 °С, в Барнауле и Кемерове — +3 °С.
На Урале сегодня сохранится мороз, но вскоре туда придет теплый фронт с европейской территории России. В Екатеринбурге — −17 °С, в Ханты-Мансийске — −24 °С, в Салехарде — −32 °С, в Норильске — −27 °С.
Под напором Атлантики холодные воздушные массы начнут уходить из Европейской России. В Калининграде температура составит +1 °С, в Смоленске — −4 °С, в Пскове — −9 °С, в Донецке — −5 °С, в Астрахани — −2 °С.
Сегодня местами в европейской части страны пройдет снег. Завтра осадки перейдут в смешанную фазу. Температура приблизится к нулю градусов. На юге потеплеет, но на север начнет пробираться холодный воздух. К концу недели дойдет до центра.
В Санкт-Петербурге 11 февраля прогнозируют −7 °С, пройдет небольшой снег. В Москве ожидается около −8 °С, завтра — −2 °С, затем в столицу придет оттепель.
Геомагнитная ситуация сохранится спокойная. Вероятность магнитных бурь составит семь процентов.