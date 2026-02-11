Глава МВД Португалии ушла в отставку из-за плохой погоды в стране

«Отставка министра внутренних дел — доказательство того, что правительство провалилось в поиске ответа на эту чрезвычайную ситуацию», — прокомментировал это кадровое решение президента Португалии генеральный секретарь Социалистической партии Жозе Луис Карнейро в интервью СМИ. Сильный ветер, сопровождавший шторм «Кристин», на прошлой неделе в Португалии унес жизни пяти человек и нанес значительный ущерб инфраструктуре страны. Пиренейский полуостров находится на передовой в борьбе с изменением климата в Европе и переживает все более продолжительные волны жары и выпадения сильных осадков, которые становятся все более частыми и интенсивными.