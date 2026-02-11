В РФ материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций снизился за год в четыре раза

Почти вдвое снизилось число уничтоженных природными пожарами площадей — с восьми с половиной миллионов гектаров в 2024 году до 4,7 миллиона гектаров в 2025-м. «Этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению очагов природных пожаров на ранней стадии, своевременному и оперативному реагированию всех служб, а также эффективному межведомственному взаимодействию при общей координации НЦУКС МЧС России», — отметили в ведомстве.