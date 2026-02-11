В РФ материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций снизился за год в четыре раза

«В прошедшем году подразделения МЧС России привлекались к ликвидации 266 чрезвычайных ситуаций. При этом материальный ущерб от ЧС по сравнению с 2024-м удалось сократить в четыре раза», — говорится в материалах ведомства.
За прошедший год на территории России произошло 315 000 пожаров, на которых были спасены почти 23 000 человек. При этом число возгораний снизилось более чем на 30 000. Наибольшее снижение отмечается в жилом секторе.
Почти вдвое снизилось число уничтоженных природными пожарами площадей — с восьми с половиной миллионов гектаров в 2024 году до 4,7 миллиона гектаров в 2025-м. «Этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению очагов природных пожаров на ранней стадии, своевременному и оперативному реагированию всех служб, а также эффективному межведомственному взаимодействию при общей координации НЦУКС МЧС России», — отметили в ведомстве.
Наводнения в 2025 году привели к подтоплению 2500 жилых домов, что в разы меньше, чем годом ранее. Это в МЧС связали с заблаговременно спланированными и проведенными превентивными мероприятиями. На воде случилось 3900 происшествий, были спасены более 2000 человек.
«Главный результат работы МЧС России в 2025 году — более 42 000 спасенных жизней», — подчеркнули в министерстве.