Сибирь ожидает мощное арктическое вторжение

Среда в Сибири станет последним теплым днем на неделе. Уже завтра туда прорвется холодный фронт.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 72% 752 мм рт. ст. +3°
Похолодание в Сибири 11 февраля 2026
Источник: Freepik

В среду, 11 февраля, в Сибирском федеральном округе удержится теплая погода. Однако уже завтра туда придет холодный арктический воздух. В регионе начнутся снегопады. На Алтае и в предгорной области Саян ожидаются смешанные осадки. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

В четверг, 12 февраля, оттепель сохранится в Прибайкалье. В пятницу, 13 февраля, там ударят морозы.

Помимо Сибири, погода испортится в западных районах Русской равнины. Туда к концу недели проследует атлантический циклон. В среду влияние окажется малозаметным. Небольшие предпосылки почувствует западная часть территории: там ожидается от −4 °С до −9 °С. На востоке сохранятся морозы от −10 °С до −15 °С.

Арктический воздух понизит температурный фон на Урал. Относительное тепло удержится только в верховьях Енисея и Оби. В Барнауле сегодня прогнозируют плюс, завтра подморозит до −3 °С. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах. К четвергу столбик термометра упадет до −20 °С.

Противоположная ситуация сложится в Европейской России: там с четверга начнется потепление. В северные и южные широты проследует теплый воздух. В Центральной России пойдет снег, в выходные обещают оттепель.

В Москве завтра ожидается от −2 °С до −7 °С. В пятницу потеплеет до нуля градусов. В субботу термометр покажет плюс.