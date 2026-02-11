Сибирь ожидает мощное арктическое вторжение

В среду, 11 февраля, в Сибирском федеральном округе удержится теплая погода. Однако уже завтра туда придет холодный арктический воздух. В регионе начнутся снегопады. На Алтае и в предгорной области Саян ожидаются смешанные осадки. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
В четверг, 12 февраля, оттепель сохранится в Прибайкалье. В пятницу, 13 февраля, там ударят морозы.
Помимо Сибири, погода испортится в западных районах Русской равнины. Туда к концу недели проследует атлантический циклон. В среду влияние окажется малозаметным. Небольшие предпосылки почувствует западная часть территории: там ожидается от −4 °С до −9 °С. На востоке сохранятся морозы от −10 °С до −15 °С.
Арктический воздух понизит температурный фон на Урал. Относительное тепло удержится только в верховьях Енисея и Оби. В Барнауле сегодня прогнозируют плюс, завтра подморозит до −3 °С. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах. К четвергу столбик термометра упадет до −20 °С.
Противоположная ситуация сложится в Европейской России: там с четверга начнется потепление. В северные и южные широты проследует теплый воздух. В Центральной России пойдет снег, в выходные обещают оттепель.
В Москве завтра ожидается от −2 °С до −7 °С. В пятницу потеплеет до нуля градусов. В субботу термометр покажет плюс.