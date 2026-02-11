Сибирь ожидает мощное арктическое вторжение

В среду, 11 февраля, в Сибирском федеральном округе удержится теплая погода. Однако уже завтра туда придет холодный арктический воздух. В регионе начнутся снегопады. На Алтае и в предгорной области Саян ожидаются смешанные осадки. Об этом рассказали в издании «Метеовести».