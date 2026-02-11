В России январь отметился рекордами холода и тепла

В восточной части Якутии, а также на Колыме сложилась противоположная ситуация: там январь побил рекорд тепла. В северных районах Дальнего Востока среднее значение превысило норму от двух до восьми градусов. При этом общий показатель для страны оказался на полградуса ниже климатической нормы.