В России январь отметился рекордами холода и тепла

Россиянам январь запомнился погодными качелями. В центральной части страны месяц вошел в топ-3 самых холодных за последние 26 лет. Подобные морозы наблюдали лишь в 2006 и 2010 годах. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В восточной части Якутии, а также на Колыме сложилась противоположная ситуация: там январь побил рекорд тепла. В северных районах Дальнего Востока среднее значение превысило норму от двух до восьми градусов. При этом общий показатель для страны оказался на полградуса ниже климатической нормы.
В европейской части России превышение нормы минимум в два раза наблюдалось в Центральном и Приволжском федеральных округах. На юге показатели превзошли границу на 50%.
На Урале количество снега соответствовало многолетним показателям. В северных районах Сибири отметили дефицит. В районе Байкала и в Тыве осадки опередили норму вдвое.
В Дальневосточном федеральном округе отличились Чукотка и Приморье: там отметили дефицит осадков. Камчатка пережила экстремальные снегопады: за двое суток высыпало 70 миллиметров влаги. Метели также отметили в Хабаровском крае и на Сахалине.
Европа также столкнулась с отрицательной аномалией: средний месячный показатель оказался ниже нормы на две единицы. В Скандинавии, странах Балтии, Польше, Белоруссии, Украине, Чехии и Словакии разница составила два-шесть градуса.
Внимания заслужила Гренландия: там зафиксировали самый теплый январь за всю историю метеорологических наблюдений. В Арктике месяц вошел в пятерку самых теплых.