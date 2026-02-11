Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В России январь отметился рекордами холода и тепла

Первый месяц текущего года в Северном полушарии оказался неоднозначным. Синоптики зафиксировали как положительную, так и отрицательную аномалии.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 62% 754 мм рт. ст. +3°
Грузовик везет бревна — рекорды погоды в России в январе 2026
Источник: РИА "Новости"

Россиянам январь запомнился погодными качелями. В центральной части страны месяц вошел в топ-3 самых холодных за последние 26 лет. Подобные морозы наблюдали лишь в 2006 и 2010 годах. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В восточной части Якутии, а также на Колыме сложилась противоположная ситуация: там январь побил рекорд тепла. В северных районах Дальнего Востока среднее значение превысило норму от двух до восьми градусов. При этом общий показатель для страны оказался на полградуса ниже климатической нормы.

В европейской части России превышение нормы минимум в два раза наблюдалось в Центральном и Приволжском федеральных округах. На юге показатели превзошли границу на 50%.

На Урале количество снега соответствовало многолетним показателям. В северных районах Сибири отметили дефицит. В районе Байкала и в Тыве осадки опередили норму вдвое.

В Дальневосточном федеральном округе отличились Чукотка и Приморье: там отметили дефицит осадков. Камчатка пережила экстремальные снегопады: за двое суток высыпало 70 миллиметров влаги. Метели также отметили в Хабаровском крае и на Сахалине.

Европа также столкнулась с отрицательной аномалией: средний месячный показатель оказался ниже нормы на две единицы. В Скандинавии, странах Балтии, Польше, Белоруссии, Украине, Чехии и Словакии разница составила два-шесть градуса.

Внимания заслужила Гренландия: там зафиксировали самый теплый январь за всю историю метеорологических наблюдений. В Арктике месяц вошел в пятерку самых теплых.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше