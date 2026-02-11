40-дневный ливень в Великобритании поставил под угрозу фермеров

В Северной Ирландии январь стал вторым по влажности за всю историю наблюдений, а в графстве Даун — в горах Морн — зафиксировали 790 миллиметров выпавшей влаги. В Уэльсе уровень осадков достиг 94% зимнего среднего значения. Об этом написали в издании The Guardian.
Стихия нанесла удар по фермерским хозяйствам. Озимые культуры: ячмень, рапс, пшеница — не выдержали месячного затопления. По словам местных жителей, многие вынуждены спасать скот. Один из фермеров отметил, что у него в сарае ютятся 500 животных.
Сложности испытала также строительная отрасль: стало практически невозможно из-за подтоплений проводить земляные работы. Трассу M62 временно закрыли из‑за повреждений: дорога покрылась ямами. Водители пожаловались на аварийные ситуации из‑за размытия обочин.
Природа тоже отреагировала на аномалию. Раньше срока активизировались земноводные: лягушки, жабы, тритоны. Из-за непогоды из укрытий вылезли гадюки. В Бате из‑за миграции амфибий закрыли для транспорта улицу Чарлкомб‑Лейн.
На пляжах и в водоемах зафиксировали разливы сточных вод. Садоводы пожаловались на невозможность высаживать растения.
Согласно прогнозу, Великобританию ожидает передышка в субботу, 14 февраля, но окажется кратковременной. К концу следующей недели прогнозируют приход нового атлантического фронта, который принесет очередную порцию осадков.