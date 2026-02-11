40-дневный ливень в Великобритании поставил под угрозу фермеров

В Северной Ирландии январь стал вторым по влажности за всю историю наблюдений, а в графстве Даун — в горах Морн — зафиксировали 790 миллиметров выпавшей влаги. В Уэльсе уровень осадков достиг 94% зимнего среднего значения. Об этом написали в издании The Guardian.