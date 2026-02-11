Ричмонд
Погода подготовила россиянам сюрприз на День святого Валентина

Сильный снег и ветер с порывами до 28 метров в секунду прогнозируют на Курилах. Метели пройдут на Чукотке и в Республике Бурятия.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Собака на кровати в лепестках роз — погода в России 14 февраля 2026

В субботу, 14 февраля, Камчатку накроет снегом. В регионе продолжит действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и обильных осадков. В прибрежных районах ожидаются метели. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.

Во Владивостоке в этот день температура приблизится к нулевой отметке. Осадков не ожидается. К ночи похолодает до −7 °С.

14 февраля метели сохранятся в Красноярском крае. В горной местности возможен сход лавин. На юге региона ветер разгонится до 25 метров в секунду. В Томской и Новосибирской областях снегопады сбавят обороты, но на дорогах сохранится гололедица.

На Урале ночная температура установится около −20 °С. Днем в Екатеринбурге прогнозируют от −2 °С до −6 °С.

Европейскую территорию страны ждет потепление. В Центральной России в субботу столбик термометра поднимется к нулевой отметке, местами ожидается уход в плюс.

В Москве прогнозируют облачную погоду. Температурный фон поднимется выше обычного на пять градусов. Дневное значение установится от −2 °С до +3 °С. Синоптики предупредили о гололеде и налипании мокрого снега.

На юге России сильный ветер сохранится на Кубани. Скорость составит от 15 до 20 метров в секунду. В горной местности порывы разгонятся до 27 метров в секунду.