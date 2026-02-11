Погода подготовила россиянам сюрприз на День святого Валентина

В субботу, 14 февраля, Камчатку накроет снегом. В регионе продолжит действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и обильных осадков. В прибрежных районах ожидаются метели. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.
Во Владивостоке в этот день температура приблизится к нулевой отметке. Осадков не ожидается. К ночи похолодает до −7 °С.
14 февраля метели сохранятся в Красноярском крае. В горной местности возможен сход лавин. На юге региона ветер разгонится до 25 метров в секунду. В Томской и Новосибирской областях снегопады сбавят обороты, но на дорогах сохранится гололедица.
На Урале ночная температура установится около −20 °С. Днем в Екатеринбурге прогнозируют от −2 °С до −6 °С.
Европейскую территорию страны ждет потепление. В Центральной России в субботу столбик термометра поднимется к нулевой отметке, местами ожидается уход в плюс.
В Москве прогнозируют облачную погоду. Температурный фон поднимется выше обычного на пять градусов. Дневное значение установится от −2 °С до +3 °С. Синоптики предупредили о гололеде и налипании мокрого снега.
На юге России сильный ветер сохранится на Кубани. Скорость составит от 15 до 20 метров в секунду. В горной местности порывы разгонятся до 27 метров в секунду.