Синоптики назвали регионы России, где сегодня установится «плюс»

В четверг, 12 февраля, на материковой части Дальнего Востока снежные облака придут к Байкалу и в Якутию. Вместе с ними ожидается ослабление морозов. В Тикси сегодня температура установится около −27 °С. В Верхоянске прогнозируют −34 °С, в Анадыре — −21 °С, в Мирном — −19 °С, в Бодайбо — −4 °С. В Чите термометр покажет −3 °С, в Благовещенске — −8 °С, в Хабаровске — −9 °С, во Владивостоке — −3 °С.
Потеплеет на востоке Сибири. В Иркутске сегодня воздух прогреется до нуля градусов, однако в Красноярске сохранится мороз −7 °С. Чем ближе к Уралу, тем будет холоднее. В Омске — −17 °С, в Барнауле — −11 °С, в Ханты-Мансийске — −16 °С, в Салехарде — −32 °С.
На Урале почувствуется дыхание Атлантики: температура слегка вырастет. В Перми, Екатеринбурге и Челябинске сегодня ожидается −10 °С, в Уфе — −12 °С, в Оренбурге — −13 °С.
В Брянске и Смоленске — +2 °С, в Воронеже и Твери — около нуля градусов, в Рязани и Липецке сохранится легкий «минус». В Самаре температура сегодня составит −10 °С, в Нижнем Новгороде — −5 °С, в Ярославле — −2 °С.
На северо-западе потепление закончится, пройдет небольшой снег. В Пскове — −4 °С, в Великих Луках — −1 °С, в Петрозаводске — −11 °С, в Мурманске — −15 °С, в Воркуте — −24 °С.
Юг настроится на весну: там потеплеет и выглянет солнце. В Сочи сегодня воздух прогреется до +16 °С, завтра до +20 °С. В Новороссийске — +13 °С, в Краснодаре и Севастополе — +9 °С.
В Санкт-Петербурге ожидается −9 °С, в Москве — −2 °С. В четверг геомагнитное поле Земли окажется в неустойчивом положении.