Синоптики назвали регионы России, где сегодня установится «плюс»

В четверг, 12 февраля, на материковой части Дальнего Востока снежные облака придут к Байкалу и в Якутию. Вместе с ними ожидается ослабление морозов. В Тикси сегодня температура установится около −27 °С. В Верхоянске прогнозируют −34 °С, в Анадыре — −21 °С, в Мирном — −19 °С, в Бодайбо — −4 °С. В Чите термометр покажет −3 °С, в Благовещенске — −8 °С, в Хабаровске — −9 °С, во Владивостоке — −3 °С.