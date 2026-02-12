Вашингтон
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Ледяные дожди накроют часть Европейской России

Сегодня в средние широты Русской равнины придет теплый фронт. Он протянется до Урала.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Вашингтоне: +3° 7 м/с 52% 761 мм рт. ст.
Источник: Unsplash

В четверг, 12 февраля, на европейскую территорию страны прорвутся теплые воздушные массы. Повышение температуры будет сопровождаться усилением осадков. Об этом рассказали в издании «Метеовести».

В западных районах ожидается выпадение 25% месячной нормы влаги. Там пройдут снегопады, которые местами сменятся ледяными дождями.

Температурный фон на европейской территории страны вернется в норму. В Центральной России значения поднимутся выше положенного: в дневные часы потеплеет от −5 °С до нуля градусов. От Курска до Калуги прогнозируют аномальную оттепель.

В Смоленске сегодня начнутся снегопады, но температура сохранится в «минусе». После полудня термометр приблизится к нулевой отметке — ожидается гололед и налипание мокрого снега. Прогнозируют выпадение около 12 миллиметров влаги.

Пик тепла на Русской равнине придется на пятницу, 13 февраля.

Исключением станут север и восток. В средних широтах тепло прорвется вглубь страны почти на 750 километров. Воздух днем местами прогреется до +5 °С. На юге установится апрельская погода. В Причерноморье прогнозируют от +13 до +18 °С.

В Москве влажность воздуха повысится — осадки усилятся и закончатся только в начале новой недели. Сегодня столбик термометра приблизится к нулю, завтра он преодолеет этот порог, ожидается около +2 °С.