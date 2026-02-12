В День всех влюбленных Земля сблизится с километровым астероидом

По словам экспертов, это космическое тело — крупнейшее с начала года среди тех, которые не угрожали земному шару. Напомним: если объект находится в радиусе менее семи с половиной миллионов километров, то попадает в группу потенциально опасных. Согласно прогнозу, риск столкновения с телом 2001 FD58 приближен к нулю.