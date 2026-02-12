В День всех влюбленных Земля сблизится с километровым астероидом

По предварительным расчетам, размер астероида 2001 FD58 составляет от 500 до 1000 метров. В выходные между земным шаром и объектом расстояние сократится до нескольких миллионов километров. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
По словам экспертов, это космическое тело — крупнейшее с начала года среди тех, которые не угрожали земному шару. Напомним: если объект находится в радиусе менее семи с половиной миллионов километров, то попадает в группу потенциально опасных. Согласно прогнозу, риск столкновения с телом 2001 FD58 приближен к нулю.
Специалисты отметили, что потенциальную угрозу несет другой объект — астероид 2017 SH33, габариты которого также приближены к 1000 метрам. Подлетит к Земле 30 апреля текущего года. Вероятность столкновения составляет один на 150 миллионов.
Ученые объяснили, что обычно наивысшую опасность для Земли представляют случайные космические тела, которые врываются в систему извне. Например, таким гостем в прошлом году стала комета 3I/ATLAS. Оборудование зафиксировало ее всего за пять месяцев до сближения с Землей.