Земля превращается в теплицу: что будет дальше

Согласно новым исследованиям, глобальное потепление способно запустить цепочку необратимых процессов, которые приведут планету к состоянию так называемой теплицы. Под этим подразумевают момент, когда средняя температура на планете повысится на два-три градуса. Об этом сообщили в издании The Guardian.
Ученые объяснили, что при росте глобальной температуры на 1,3 градуса, который зафиксировали сейчас, погода уже наносит ощутимый урон. Стихии приводят к человеческим жертвам, разрушению инфраструктуры и подрыву основ жизнеобеспечения.
Ключевая проблема — климатические переломные точки. Это момент, когда природные системы: ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, вечная мерзлота, тропические леса Амазонии, океанические течения — начинают необратимо меняться и приводят к цепным реакциям. Например, таяние ледников усиливает нагрев планеты, что, в свою очередь, ускоряет деградацию экосистем.
По оценке экспертов, существующих мер по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно. Уровень вредных веществ в атмосфере уже достиг максимума за последние два миллиона лет. Кроме того, глобальные температуры выросли выше, чем когда‑либо за последние 125 000 лет. Ученые настаивают, что действовать нужно немедленно. Только благодаря комплексным мерам получится избежать необратимых изменений на планете.