Земля превращается в теплицу: что будет дальше

По оценке экспертов, существующих мер по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно. Уровень вредных веществ в атмосфере уже достиг максимума за последние два миллиона лет. Кроме того, глобальные температуры выросли выше, чем когда‑либо за последние 125 000 лет. Ученые настаивают, что действовать нужно немедленно. Только благодаря комплексным мерам получится избежать необратимых изменений на планете.