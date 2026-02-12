Снег в Петербург принес циклон «Тамара»

В первую декаду февраля восемь дней в Петербурге шел снег. Несмотря на это, синоптики зафиксировали дефицит осадков. За это время выпало только 16% месячной нормы. Но показатель опередил такой же период в 2017 и 2024 годах: тогда зарегистрировали 3,1 и 3,9 миллиметра влаги соответственно.