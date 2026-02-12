Снег в Петербург принес циклон «Тамара»

В четверг, 12 февраля, на погоду в Санкт-Петербурге оказывает влияние фронт, пришедший с юга Балтики. Принес в регион осадки, которые усилятся к выходным. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Сегодня в Северной столице России дневная температура установится от −7 °С до −9 °С. По области ожидается от −7 °С до −12 °С. То есть показатели ожидаются ниже климатической нормы на четыре-пять единиц. Ночью столбик термометра еще опустится: прогнозируют от −10 °С до −15 °С.
Барометрическое давление в четверг составит 747 миллиметров ртутного столба. Значение также окажется ниже обычного. В течение дня прогнозируют снег.
К субботе, 14 февраля, осадки доберутся до юга Ленинградской области. Интенсивность увеличится.
В первую декаду февраля восемь дней в Петербурге шел снег. Несмотря на это, синоптики зафиксировали дефицит осадков. За это время выпало только 16% месячной нормы. Но показатель опередил такой же период в 2017 и 2024 годах: тогда зарегистрировали 3,1 и 3,9 миллиметра влаги соответственно.
Напомним, что лидером Ленинградской области по сугробам вчера стал поселок Сосново: там высота покрова достигла 44 сантиметра. Всего за сутки прибавилось четыре сантиметра снега.