Вашингтон
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

С Байконура успешно стартовала ракета со спутником для мониторинга погоды

Старт состоялся по графику — в 11:52 по московскому времени. Спутник окажется на орбите почти через семь часов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Вашингтоне: +1° 7 м/с 51% 763 мм рт. ст.
Запуск ракеты «Протон-М» с метеоспутником 12 февраля 2026
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 12 февраля, с площадки № 81 космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Протон-М». Ранее старт откладывали по техническим причинам: должны были осуществить еще в прошлом году. Подробности сообщили в издании «Первый технический».

Ракета без головной части имела высоту 57,6 метра. Вес достигал 705 тонн.

Благодаря «Протону-М» на орбиту Земли доставят метеорологический спутник «Электро-Л», который разработали специалисты Научно-производственного объединения имени Лавочкина. Техника окажется на орбите высотой около 36 000 километров через шесть часов 38 минут.

Оборудование поможет вести круглосуточный мониторинг за погодой. Масса спутника составляет 2,12 тонны. Срок службы заявляется не менее 10 лет.

«Электро-Л» относится к спутникам второго поколения. Приборы выполняют съемку в инфракрасном и видимом диапазонах.

На орбите сейчас находятся еще три подобных аппарата, которые обладают углом обзора 120 градусов. Перерыв между съемками составляет от 15 до 30 минут. Благодаря этому удается оперативно выявить угрозу и объявить режим чрезвычайной ситуации. Помимо мониторинга погоды, спутники используют для поиска и спасения людей.

Ранее рассказали об астрономическом событии, которое произойдет 14 февраля.