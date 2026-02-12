С Байконура успешно стартовала ракета со спутником для мониторинга погоды

Сегодня, 12 февраля, с площадки № 81 космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Протон-М». Ранее старт откладывали по техническим причинам: должны были осуществить еще в прошлом году. Подробности сообщили в издании «Первый технический».
Благодаря «Протону-М» на орбиту Земли доставят метеорологический спутник «Электро-Л», который разработали специалисты Научно-производственного объединения имени Лавочкина. Техника окажется на орбите высотой около 36 000 километров через шесть часов 38 минут.
«Электро-Л» относится к спутникам второго поколения. Приборы выполняют съемку в инфракрасном и видимом диапазонах.
На орбите сейчас находятся еще три подобных аппарата, которые обладают углом обзора 120 градусов. Перерыв между съемками составляет от 15 до 30 минут. Благодаря этому удается оперативно выявить угрозу и объявить режим чрезвычайной ситуации. Помимо мониторинга погоды, спутники используют для поиска и спасения людей.
