На Курилах произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,4

ХАБАРОВСК, 13 февраля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали ощущаемое сейсмособытие магнитудой 5,4 к юго-востоку от острова Итуруп Сахалинской области. Об этом сообщили в филиале Единой геофизической службы РАН (ФИЦ ЕГС РАН).
Сейсмособытие произошло в 149 км юго-восточнее острова Итуруп. Эпицентр залегал на глубине 64 км.
По данным исследователей, толчки могли ощущаться на Южных Курилах до 2−3 баллов.