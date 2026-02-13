Потепление в европейской части России выходит на пик

В пятницу, 13 февраля, испортится погода на Чукотке. В Анадыре сегодня ожидается −28 °С, в Магадане — −13 °С, в Петропавловске-Камчатском — −2 °С, в Комсомольске-на-Амуре — −13 °С, в Южно-Сахалинске — −6 °С.
Еще одной зоной сосредоточения непогоды станет Забайкалье: туда придет сильный ветер, морозы ослабнут, пойдет снег. В остальных районах Дальнего Востока будет спокойно. В Верхоянске — −37 °С, в Мирном — −11 °С, в Улан-Удэ — −10 °С, в Благовещенске — −6 °С, во Владивостоке — −1 °С.
На юг Сибири сегодня придет холодная волна. От Иркутска до Тюмени температура установится около −10 °С. Завтра заметно потеплеет, но пока осадков не ожидается. В Хатанге — −25 °С, в Салехарде — −32 °С, в Новосибирске — −12 °С, в Омске — −14 °С, в Красноярске — −10 °С.
На Урале потепление начнется на западе. В Оренбурге прогнозируют −10 °С, в Уфе и Челябинске — −7 °С, в Екатеринбурге — −5 °С, в Перми — −4 °С.
В Сочи сегодня воздух прогреется до +20 °С, осадков не ожидается. В Ялте — +14 °С, в Ставрополе — +7 °С, в Грозном — +5 °С.
В средней полосе температура установится около нуля градусов, возможны ледяные дожди. В Орле, Белгороде, Смоленске — +1 °С, в Ярославле — −3 °С, в Казани — +1 °С.
На северо-западе и севере продолжится зима, местами пройдет снег. В Великих Луках — −2 °С, в Пскове — −9 °С, в Петрозаводске — −16 °С, в Мурманске — −20 °С, в Воркуте — −31 °С.
В Северной столице России в последний рабочий день термометр покажет −10 °С, осадки прекратятся. В Москве прогнозируют до +2 °С, пройдет снег, потом он перейдет в дождь.
Магнитосфера Земли сегодня останется в неустойчивом положении, вспышечная активность снизится.