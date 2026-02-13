Потепление в европейской части России выходит на пик

На юг Сибири сегодня придет холодная волна. От Иркутска до Тюмени температура установится около −10 °С. Завтра заметно потеплеет, но пока осадков не ожидается. В Хатанге — −25 °С, в Салехарде — −32 °С, в Новосибирске — −12 °С, в Омске — −14 °С, в Красноярске — −10 °С.