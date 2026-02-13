Ричмонд
Наводнение в Португалии унесло жизни минимум 16 человек: видео

Общий ущерб от наводнения власти оценили в 775 миллионов евро. С конца января в стране лишились жилья сотни людей.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Согласно обновленной информации, наводнение в Португалии стало причиной гибели не менее 16 человек. Более 3000 жителей района Коимбра покинули дома из‑за критического подъема уровня реки Мондегу. Об этом сообщили в издании The Guardian.

Шторм охватил центральные и южные регионы страны, он оставил без электричества около 33 000 жителей. Ситуацию в стране осложнило обрушение части автомагистрали A1 после прорыва дамбы на Мондего.

На фоне катастрофы министр внутренних дел Португалии Мария Лусия Амарал подала в отставку. Она заявила об отсутствии «личных и политических условий» для исполнения обязанностей.

Ученые подчеркнули, что страна до сих пор руководствуется устаревшими подходами к планированию земли и строительству на ней. Они не учитывают современные климатические факторы.

В попытке снизить риски местные власти разработали руководство по безопасному ремонту кровель, которое теперь распространяют вместе с гуманитарным брезентом. Агентство гражданской защиты поддержало инициативу, начав раздачу инструкций пострадавшим.

Ситуация также осложняется в соседней Испании. Метеорологические службы объявили оранжевое и красное предупреждение для северного побережья из‑за волн высотой до девяти метров.

В Каталонии 34 человека попали в больницы из‑за шторма, один получил тяжелые травмы от упавшего дерева. Власти призывали граждан избегать поездок и оставаться в безопасных местах.