Наводнение в Португалии унесло жизни минимум 16 человек: видео

Согласно обновленной информации, наводнение в Португалии стало причиной гибели не менее 16 человек. Более 3000 жителей района Коимбра покинули дома из‑за критического подъема уровня реки Мондегу. Об этом сообщили в издании The Guardian.
Шторм охватил центральные и южные регионы страны, он оставил без электричества около 33 000 жителей. Ситуацию в стране осложнило обрушение части автомагистрали A1 после прорыва дамбы на Мондего.
На фоне катастрофы министр внутренних дел Португалии Мария Лусия Амарал подала в отставку. Она заявила об отсутствии «личных и политических условий» для исполнения обязанностей.
Ученые подчеркнули, что страна до сих пор руководствуется устаревшими подходами к планированию земли и строительству на ней. Они не учитывают современные климатические факторы.
В попытке снизить риски местные власти разработали руководство по безопасному ремонту кровель, которое теперь распространяют вместе с гуманитарным брезентом. Агентство гражданской защиты поддержало инициативу, начав раздачу инструкций пострадавшим.
Ситуация также осложняется в соседней Испании. Метеорологические службы объявили оранжевое и красное предупреждение для северного побережья из‑за волн высотой до девяти метров.
В Каталонии 34 человека попали в больницы из‑за шторма, один получил тяжелые травмы от упавшего дерева. Власти призывали граждан избегать поездок и оставаться в безопасных местах.