На Байкале ветер сорвал проведение гонки «Ледовый шторм»: видео

В пятницу, 13 февраля, должен был начаться первый этап гонки по озеру Байкал «Ледовый шторм». Однако мероприятие не смогли провести: в регионе установился шквалистый ветер. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале марафона.
По словам организаторов, гонку отменили впервые за историю. Первый раз соревнования на льду Байкала провели в 2013 году. Посвятили памяти альпиниста Владимира Попова.
Участникам в рамках соревнований требуется преодолеть 210 километров по льду. При этом можно выбрать любой способ: на велосипеде, фигурных коньках или лыжах. Старт традиционно начинают в поселке Сахюрта, который расположен на Малом Море. Трасса имеет два перевалочных пункта — там устраивают ночевки. Финишируют участники в поселке Листвянка.
Согласно прогнозу синоптиков, штормовая погода сохранится в регионе до 14 февраля. Там объявили оранжевый уровень опасности. Прогнозируют сильный ветер, метели, снегопады и снежные заносы. Власти посоветовали местным жителям воздержаться от дальних поездок. Новую дату гонки пока не объявили.