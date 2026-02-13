Ричмонд
На Байкале ветер сорвал проведение гонки «Ледовый шторм»: видео

Экстремальный марафон включает три этапа. Сегодня организаторы соревнований отказались от проведения первой части.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В пятницу, 13 февраля, должен был начаться первый этап гонки по озеру Байкал «Ледовый шторм». Однако мероприятие не смогли провести: в регионе установился шквалистый ветер. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале марафона.

Порывы достигали 30−35 метров в секунду. Видимость на озере упала до нескольких метров. Участники выложили в Сеть видео с места старта. Из-за метели люди еле стояли на ногах.

По словам организаторов, гонку отменили впервые за историю. Первый раз соревнования на льду Байкала провели в 2013 году. Посвятили памяти альпиниста Владимира Попова.

Участникам в рамках соревнований требуется преодолеть 210 километров по льду. При этом можно выбрать любой способ: на велосипеде, фигурных коньках или лыжах. Старт традиционно начинают в поселке Сахюрта, который расположен на Малом Море. Трасса имеет два перевалочных пункта — там устраивают ночевки. Финишируют участники в поселке Листвянка.

Согласно прогнозу синоптиков, штормовая погода сохранится в регионе до 14 февраля. Там объявили оранжевый уровень опасности. Прогнозируют сильный ветер, метели, снегопады и снежные заносы. Власти посоветовали местным жителям воздержаться от дальних поездок. Новую дату гонки пока не объявили.