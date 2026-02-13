На Байкале ветер сорвал проведение гонки «Ледовый шторм»: видео

Участникам в рамках соревнований требуется преодолеть 210 километров по льду. При этом можно выбрать любой способ: на велосипеде, фигурных коньках или лыжах. Старт традиционно начинают в поселке Сахюрта, который расположен на Малом Море. Трасса имеет два перевалочных пункта — там устраивают ночевки. Финишируют участники в поселке Листвянка.