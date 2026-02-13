Солнце подмигнуло: улыбка растянулась до 500 тыс. км

О необычном явлении в пятницу, 13 февраля, сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По словам ученых, размер смайлика превысил полтора миллиона километров.
Два гигантских солнечных пятна напоминают выразительные глаза. Каждый из этих объектов превосходит Землю по размеру почти в десять раз. Широкую улыбку формирует огромный протуберанец, размер которого достигает около 500 000 километров. Ученые отметили, что улыбка получается скорее доброжелательная, хотя в ней угадывается легкая ироничность.
Глаза Солнца не обладают энергией. Там за последние 12 часов не зарегистрировали ни одного выброса плазмы. Вспышечная активность звезды снизилась, как только на ее обратную сторону переместился активный центр 4366.
Несмотря на снижение показателей, ученые продолжают внимательно следить за развитием событий. Теперь ждут, упадет ли активность до нуля. Последний раз такое случалось в 2024 году. Но уже через месяц Солнце выпустило вспышку, которая побила рекорд последних 20 лет.
Ранее ученые сообщили, что на Солнце сформировалась новая корональная дыра.