Солнце подмигнуло: улыбка растянулась до 500 тыс. км

Два гигантских солнечных пятна напоминают выразительные глаза. Каждый из этих объектов превосходит Землю по размеру почти в десять раз. Широкую улыбку формирует огромный протуберанец, размер которого достигает около 500 000 километров. Ученые отметили, что улыбка получается скорее доброжелательная, хотя в ней угадывается легкая ироничность.