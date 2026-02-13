Набиуллина заявила, что погода влияет на инфляцию

С другой стороны, по ее словам, снежная зима — это обычно хорошо для урожая, поэтому виды на урожай пока на этот год позитивные. «В целом, от погоды зависят урожайность и не только. Как говорят специалисты, — растениеводство. Но и на животноводство может оказывать влияние жара в те или иные месяцы. Поэтому, да, погода влияет на инфляцию, и, к сожалению, такие колебания неизбежны, есть во всех странах», — добавила Набиуллина.