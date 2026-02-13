Набиуллина заявила, что погода влияет на инфляцию

«Погода, конечно, сильно влияет. Действительно, колебания погоды отражаются, влияют на колебания цен на продовольственном рынке, прежде всего. Мы, кстати, видим, что цены на продовольствие колеблются гораздо больше, подвержены значительным колебаниям, чем цены на непродовольственные товары. Мороз в январе — вырастают издержки на отопление теплиц, это достаточно быстро переносится в цены», — отметила глава ЦБ.
С другой стороны, по ее словам, снежная зима — это обычно хорошо для урожая, поэтому виды на урожай пока на этот год позитивные. «В целом, от погоды зависят урожайность и не только. Как говорят специалисты, — растениеводство. Но и на животноводство может оказывать влияние жара в те или иные месяцы. Поэтому, да, погода влияет на инфляцию, и, к сожалению, такие колебания неизбежны, есть во всех странах», — добавила Набиуллина.
В то же время, по ее словам, если денежно-кредитная политика справляется с задачей обеспечения и поддержания низкой инфляции, то эти колебания из года в год, которые неизбежны, не будут приводить к систематическому росту цен на эту группу товаров.