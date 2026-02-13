Франция попала под смертоносный удар урагана «Нильс»: фото и видео

Ураган «Нильс» стал причиной гибели минимум двух человек. В департаменте Ланды на автомобиль упало дерево — водитель скончался. В Тарн‑э‑Гаронн мужчина погиб при неустановленных обстоятельствах. Травмы разной степени тяжести получили почти 600 человек. Об этом сообщили в издании Deutsche Welle.