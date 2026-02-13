Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Франция попала под смертоносный удар урагана «Нильс»: фото и видео

Стихия обрушилась на юг и юго‑запад страны. Больше всего пострадали регионы Новая Аквитания, Окситания и Альпы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 59% 765 мм рт. ст. +2°
12

Ураган «Нильс» стал причиной гибели минимум двух человек. В департаменте Ланды на автомобиль упало дерево — водитель скончался. В Тарн‑э‑Гаронн мужчина погиб при неустановленных обстоятельствах. Травмы разной степени тяжести получили почти 600 человек. Об этом сообщили в издании Deutsche Welle.

В стране зафиксировали перебои с электроснабжением: без света остались почти 850 000 домохозяйств, преимущественно в Новой Аквитании и Окситании. К 13 февраля подачу электричества восстановили примерно половине пострадавших.

Ураган парализовал железнодорожное сообщение на юге страны. В Тулузе отменили все рейсы. Падение деревьев нарушило езду в городах. Очевидцы сняли на видео ситуацию в Биаррице.

В департаментах Жиронда и Лот‑э‑Гаронна сообщили об опасности формирования наводнений. В Лангоне за два дня уровень воды увеличился с 3,8 до семи метров. Подобная ситуация сложилась в Кадиллаке: там значение достигло шести метров. Из-за наводнения около 30 жителей Ла‑Реолы эвакуировали.

В Альпах зафиксировали максимальный за 17 лет уровень лавинной опасности. В Савойе объявили пятую степень предупреждения. Часть горнолыжных курортов, включая Ла‑Грав, закрыли.

Местная метеорологическая служба объявила о красном коде опасности. Действует в четырех департаментах. Для ликвидации последствий мобилизовали сотни спасателей, 2200 пожарных и 3000 специалистов по восстановлению инженерных сетей. Министр экономики и финансов Франции пообещал государственную поддержку пострадавшим регионам.