Франция попала под смертоносный удар урагана «Нильс»: фото и видео

Ураган «Нильс» стал причиной гибели минимум двух человек. В департаменте Ланды на автомобиль упало дерево — водитель скончался. В Тарн‑э‑Гаронн мужчина погиб при неустановленных обстоятельствах. Травмы разной степени тяжести получили почти 600 человек. Об этом сообщили в издании Deutsche Welle.
В стране зафиксировали перебои с электроснабжением: без света остались почти 850 000 домохозяйств, преимущественно в Новой Аквитании и Окситании. К 13 февраля подачу электричества восстановили примерно половине пострадавших.
Ураган парализовал железнодорожное сообщение на юге страны. В Тулузе отменили все рейсы. Падение деревьев нарушило езду в городах. Очевидцы сняли на видео ситуацию в Биаррице.
В департаментах Жиронда и Лот‑э‑Гаронна сообщили об опасности формирования наводнений. В Лангоне за два дня уровень воды увеличился с 3,8 до семи метров. Подобная ситуация сложилась в Кадиллаке: там значение достигло шести метров. Из-за наводнения около 30 жителей Ла‑Реолы эвакуировали.
Местная метеорологическая служба объявила о красном коде опасности. Действует в четырех департаментах. Для ликвидации последствий мобилизовали сотни спасателей, 2200 пожарных и 3000 специалистов по восстановлению инженерных сетей. Министр экономики и финансов Франции пообещал государственную поддержку пострадавшим регионам.