В центральной части России резко похолодает после потепления

Так, по данным синоптиков, Центральный федеральный округ окажется в центре ненастного циклона. В большинстве регионов будет снег, мокрый снег и дождь. В отдельных районах ЦФО, предположительно, будет туман и гололед. На севере округа ночью температура составит от минус трех до минус десяти градусов, а днем — от двух до минус четырех градусов.