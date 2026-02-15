Ричмонд
На Земле продолжается слабая магнитная буря

МОСКВА, 15 февраля /ТАСС/. Слабая магнитная буря уровня G1 продолжается на Земле, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 56% 759 мм рт. ст. +4°
Источник: amic.ru

«В настоящее время на Земле продолжается слабая магнитная буря, ее уровень не поднимался выше G1. Шанс, что она станет сильнее есть, но небольшой», — сказали в ИПГ.

В пятницу в ИПГ сообщали, что на Солнце произошла сильная солнечная вспышка класса M1.1 продолжительностью 48 минут.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.