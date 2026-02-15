«В настоящее время на Земле продолжается слабая магнитная буря, ее уровень не поднимался выше G1. Шанс, что она станет сильнее есть, но небольшой», — сказали в ИПГ.
В пятницу в ИПГ сообщали, что на Солнце произошла сильная солнечная вспышка класса M1.1 продолжительностью 48 минут.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.