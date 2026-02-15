У побережья Курильских островов произошли три землетрясения

«Время (UTC): 2026−02−15 15.58.42 (18.58 мск — ред.). Магнитуда: 6.2», — говорится на сайте.
Позднее в воскресенье на сайте сообщили о землетрясениях магнитудами 4,4 и 4,2.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Три землетрясения магнитудой от 4,2 до 6,2 произошли у побережья курильских островов, сообщили в камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.
«Время (UTC): 2026−02−15 15.58.42 (18.58 мск — ред.). Магнитуда: 6.2», — говорится на сайте.
Позднее в воскресенье на сайте сообщили о землетрясениях магнитудами 4,4 и 4,2.