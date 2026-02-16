Мокрый снег в понедельник накроет часть России

В понедельник, 16 февраля, на юге Дальнего Востока появятся первые признаки весны. Холода сохранятся лишь ночью около Байкала. Днем в Чите и Благовещенске ожидается −5 °С, в Хабаровске — −8 °С, в Южно-Сахалинске — −5 °С, во Владивостоке — −2 °С. В Якутске температура составит −22 °С, в Верхоянске — −35 °С, в Анадыре — −18 °С.
Ненастная погода установится на Урале и на юге Тюменской области. Туда придет южный циклон — начнутся оттепели, пойдет мокрый снег. Территория от Омска до Иркутска окажется во власти другого теплого фронта. Температура воздуха поднимется до −2 °С. В Красноярске обещают +1 °С, на Алтае будет светить яркое солнце.
Европейскую территорию России заметет снегом. В центральной части установятся 10-градусные морозы, пройдут метели. В Кирове ожидается −11 °С, в Ярославле — −12 °С, в Смоленске — −9 °С, в Брянске — −10 °С. От Курска до Самары температура воздуха составит около +1 °С. В регионах прогнозируют мокрый снег и сильную гололедицу на дорогах. В Белгороде сегодня термометр покажет +4 °С, в Тамбове — +3 °С.
На юге страны пройдут небольшие дожди, установится теплая погода. В Сочи — +18 °С, в Симферополе — +10 °С, в Краснодаре — +15 °С, во Владикавказе — +20 °С, в Астрахани — +7 °С, в Ростове-на-Дону — +12 °С.
В Санкт-Петербурге сегодня температура опустится до −9 °С, осадков не ожидается. В Москве максимум составит −10 °С, пройдет метель.
Геомагнитная ситуация на Земле сохранится слабо возмущенная. В ночь на понедельник ученые зафиксировали магнитную бурю, к утру показатели пришли в норму.