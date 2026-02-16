Мокрый снег в понедельник накроет часть России

Европейскую территорию России заметет снегом. В центральной части установятся 10-градусные морозы, пройдут метели. В Кирове ожидается −11 °С, в Ярославле — −12 °С, в Смоленске — −9 °С, в Брянске — −10 °С. От Курска до Самары температура воздуха составит около +1 °С. В регионах прогнозируют мокрый снег и сильную гололедицу на дорогах. В Белгороде сегодня термометр покажет +4 °С, в Тамбове — +3 °С.