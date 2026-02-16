Арктический холод на неделе накроет один из округов России

С 16 по 20 февраля южные регионы Дальнего Востока будут находиться во власти солнечной погоды. Дневная температура в Приамурье составит от −3 до −8 °С. В Приморье ожидается от −2 до +3 °С. В середине периода прогнозируют похолодание на четыре-пять градусов, затем температура вернется в прежнее русло. Об этом рассказали в издании «Метеовести».