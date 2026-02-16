Арктический холод на неделе накроет один из округов России

С 16 по 20 февраля южные регионы Дальнего Востока будут находиться во власти солнечной погоды. Дневная температура в Приамурье составит от −3 до −8 °С. В Приморье ожидается от −2 до +3 °С. В середине периода прогнозируют похолодание на четыре-пять градусов, затем температура вернется в прежнее русло. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Юг Сибири накроет аномальное тепло. К концу рабочей недели туда ворвутся арктические воздушные массы — резко похолодает до −17 °С.
Схожая ситуация ждет Урал. В начале недели там установится тепло от нуля градусов до −5 °С. Показания будут находиться выше климатической нормы на несколько пунктов. К выходным столбик термометра опустится до −13 °С.
Северо-запад страны попадет под влияние антициклона: в начале недели осадков не ожидается. К четвергу, 19 февраля, туда придут снеговые облака — начнутся осадки. Дневной температурный фон в южной части округа составит от −5 до −10 °С, в северной — от −8 до −13 °С.
Территорию Средней Волги в начале и в конце недели захватят снегопады. Понедельник, 16 февраля, сумеет сохранить дневную температуру около нуля градусов: местами продолжатся оттепели. Но уже со вторника, 17 февраля, подморозит до −2 °С, локально до −7 °С.
В Центральной России снег пройдет в начале и конце периода. Температура установится от −7 до −12 °С, к выходным прогнозируют потепление на четыре-пять градусов.
Южную часть России понедельник порадует аномальным теплом. Со вторника там начнется похолодание. В Причерноморье дневные значения упадут до +7−12 °С. В низовьях Волги и Дона ожидается от −2 до +3 °С.