Центральную Россию на неделе завалит снегом

Пик осадков сосредоточится над Липецком, Тамбовом, Пензой, Нижнем Новгородом, Рязанью, Тулой и Владимиром. Также снежные облака накроют Мордовию и Удмуртию. За сутки прогнозируют выпадение от 20 до 30 миллиметров влаги. Это составит около 75% месячной нормы осадков. В Рязани сугробы вырастут до 80 сантиметров, в Калуге — до 69 сантиметров, в Орле — до 39 сантиметров.