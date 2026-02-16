Центральную Россию на неделе завалит снегом

С понедельника в Центральной России, помимо похолодания, ожидается новая волна снегопадов. Термометр в Москве 16 февраля показал с утра −9,4 °С.
Первыми со снежным балканским фронтом столкнутся юго-западные районы страны. Метели в понедельник начнутся в Брянске, Орле и Курске. Затем они подойдут к Белгороду и Воронежу: там местами снег будет переходить в ледяные дожди. После ненастье достигнет Центральную Россию.
Пик осадков сосредоточится над Липецком, Тамбовом, Пензой, Нижнем Новгородом, Рязанью, Тулой и Владимиром. Также снежные облака накроют Мордовию и Удмуртию. За сутки прогнозируют выпадение от 20 до 30 миллиметров влаги. Это составит около 75% месячной нормы осадков. В Рязани сугробы вырастут до 80 сантиметров, в Калуге — до 69 сантиметров, в Орле — до 39 сантиметров.
В Серебряных Прудах выпадет 26 миллиметров осадков, в Зарайске — 23 миллиметра. В среднем сугробы вырастут на 20 сантиметров.
В Москве пик метелей в понедельник придется на середину дня. За сутки выпадет от семи до 10 миллиметров влаги. Высота снежного покрова увеличится на базовой станции ВДНХ до 54 сантиметров.
Ненастье будет сопровождаться сильным ветром. Из-за снегопада в регионе ожидается снижение видимости до двух километров.
Метели прекратятся в ночь на вторник, 17 февраля. Однако с приходом нового антициклона морозы станут сильнее. Ночью в Москве похолодает до −15 °С, днем — до −9 °С. Самым холодным периодом на неделе окажется среда, 18 февраля. Ночью ударят 20- градусные морозы. Днем температура установится от −7 до −10 °С.
В четверг, 19 февраля, в Центральную Россию вернутся снегопады. В столице выпадет до 15 миллиметров влаги. В пятницу, 20 февраля, снежный фронт начнет сдавать позиции — осадки уменьшатся.