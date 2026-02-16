Обрушилась визитная карточка Италии — «Арка влюбленных»: видео

В Италии в День святого Валентина, 14 февраля, разрушилась знаменитая природная достопримечательность — скала «Арка влюбленных». Объект располагался в регионе Калабрия, на побережье Тирренского моря, и долгие годы считался одним из живописных символов юга страны. О происшествии написали в пресс-службе местной администрации.