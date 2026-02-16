Обрушилась визитная карточка Италии — «Арка влюбленных»: видео

В Италии в День святого Валентина, 14 февраля, разрушилась знаменитая природная достопримечательность — скала «Арка влюбленных». Объект располагался в регионе Калабрия, на побережье Тирренского моря, и долгие годы считался одним из живописных символов юга страны. О происшествии написали в пресс-службе местной администрации.
Причиной обрушения, по сведениям итальянских геологов, стала совокупность природных факторов, которые усилились из-за климатических изменений. Многолетние процессы эрозии, воздействие морских волн и ветра ослабили структуру известняковой скалы.
К этому добавились аномальные погодные явления последних лет. В регионе зафиксировали чередование сильных дождей и засух. Они, в свою очередь, вызвали разрыхление породы — возникли трещины.
Согласно местной легенде, пара, прошедшая под аркой, обретала вечное счастье. Объект упоминали в туристических гидах, его изображение печатали на открытках и сувенирах. Для Калабрии арка была визитной карточкой, которая притягивала путешественников.
Местные власти сообщили, что ранее был подготовлен проект по укреплению береговой линии от эрозии. Однако средств для его осуществления не выделили — скала разрушилась быстрее.