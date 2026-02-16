Сотни машин из-за метели и ДТП застряли в пробке около Воронежа: видео

Ситуацию осложнили погодные условия: из‑за интенсивных снегопадов и порывистого ветра видимость на дороге практически упала до нескольких десятков метров. По словам очевидцев, сотни автомобилистов уже несколько часов остаются на трассе, не имея четкого представления о том, когда движение возобновится.