Сотни машин из-за метели и ДТП застряли в пробке около Воронежа: видео

Центральную Россию в понедельник, 16 февраля, накрыли сильные снегопады. Непогода стала причиной массового затора.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: legion-media.ru

На федеральной трассе М-4 «Дон» в направлении Воронежа произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузных автомобилей. Авария стала катализатором многокилометровой пробки — ее протяженность достигла 13 километров. Об этом сообщили в издании Вести Воронеж.

Ситуацию осложнили погодные условия: из‑за интенсивных снегопадов и порывистого ветра видимость на дороге практически упала до нескольких десятков метров. По словам очевидцев, сотни автомобилистов уже несколько часов остаются на трассе, не имея четкого представления о том, когда движение возобновится.

Попытки найти альтернативный маршрут не принесли результата: объезд через Богородицк закрыт из‑за непогоды.

Стихия затронула и Москву. В столице наблюдаются сильный снегопад и ветер до 17 метров в секунду. Несмотря на сложные метеоусловия, аэропорты продолжают работать в штатном режиме.

Однако в Росавиации сообщили о возможных изменениях в расписании рейсов. Причина — необходимость дополнительной обработки самолетов противообледенительными составами и очистка взлетно‑посадочных полос.

Местные власти порекомендовали водителям воздержаться от поездок, следить за метеосводками и официальными сообщениями дорожных служб.