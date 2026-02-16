Сотни машин из-за метели и ДТП застряли в пробке около Воронежа: видео

На федеральной трассе М-4 «Дон» в направлении Воронежа произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузных автомобилей. Авария стала катализатором многокилометровой пробки — ее протяженность достигла 13 километров. Об этом сообщили в издании Вести Воронеж.
Ситуацию осложнили погодные условия: из‑за интенсивных снегопадов и порывистого ветра видимость на дороге практически упала до нескольких десятков метров. По словам очевидцев, сотни автомобилистов уже несколько часов остаются на трассе, не имея четкого представления о том, когда движение возобновится.
Попытки найти альтернативный маршрут не принесли результата: объезд через Богородицк закрыт из‑за непогоды.
Стихия затронула и Москву. В столице наблюдаются сильный снегопад и ветер до 17 метров в секунду. Несмотря на сложные метеоусловия, аэропорты продолжают работать в штатном режиме.
Однако в Росавиации сообщили о возможных изменениях в расписании рейсов. Причина — необходимость дополнительной обработки самолетов противообледенительными составами и очистка взлетно‑посадочных полос.
Местные власти порекомендовали водителям воздержаться от поездок, следить за метеосводками и официальными сообщениями дорожных служб.