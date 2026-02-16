На Земле усилилась магнитная буря

Уточняется, что в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) увеличилась с G1 до G2 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широты в 50 градусов.
15 февраля также сообщалось о слабой магнитной буре. Как отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, буря была вызвана воздействием на Землю корональной дыры.