Ричмонд
На Земле усилилась магнитная буря

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мощность магнитной бури на Земле достигла уровня G2, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 71% 761 мм рт. ст. +8°
Источник: amic.ru

Уточняется, что в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) увеличилась с G1 до G2 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широты в 50 градусов.

15 февраля также сообщалось о слабой магнитной буре. Как отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, буря была вызвана воздействием на Землю корональной дыры.